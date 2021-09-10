Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "FETÖ'nün kardeşlik ilişkilerini zehirlemesine fırsat vermemeliyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, "FETÖ'nün aramızdaki kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkilerini zehirlemesine fırsat vermemeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan-Türkiye 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısına katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında madencilik, istatistik, helal kalite altyapısı, çevre alanlarında mutabakat zaptı imzalandı. Oktay, imza törenini ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıldönümünü tebrik ederek, ""Kırgızistan bayrağı sonsuza kadar hür ve özgür şekilde dalgalanacaktır" dedi.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın kendi ayakları üzerinde duran, istikrarlı ve müreffeh bir ülke olma çabalarını her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini kaydeden Fuat Oktay, "Bir önceki Karma Ekonomik Komisyonu toplantımızda tarımdan madenciliğe, sanayi ve teknolojiden ulaşıma kadar pek çok alanı kapsayan 76 maddelik eylem planımızı imzalamıştık. Eylem Planındaki 38 madde, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen planlanan dönem içinde tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklar konusunda işbirliği yapılması, Kırgızistan'da gümrük kapılarının modernizasyonu sürecinin başlatılması, Ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla 'Çalışma Grubu'nun oluşturulması, iki ülke iş insanlarını bir araya getiren fuarların desteklenmesi ve ticaret heyetlerinin düzenlenmesi ve Türkiye Maarif Vakfı'nın Kırgızistan'daki eğitim faaliyetlerine başlayabilmesine ilişkin Anlaşmanın imzalanması gibi önemli eylemlerin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Oktay açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün imzaladığımız Karma Ekonomik Komisyon Protokolü kapsamında yer alan Eylem Planı'nda bir önceki dönemden devam eden eylemlerle birlikte toplam 79 eylem maddesi yer alıyor. Ayrıca, Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, İstatistik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Helal Kalite Altyapısına İlişkin Mutabakat Zaptı ve Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptlarını imzalayarak ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktasını daha gerçekleştirmiş olduk."

Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan olaylara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Çatışmaların yol açtığı can kayıplarından büyük üzüntü duyduk. İki kardeş ülke arasındaki sınır ihtilafının taraflar arasında doğrudan temasla, dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konunun iki ülkenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde barışçıl yollarla çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu vesileyle gerek çatışmalar sırasında gerekse Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

"KIRGIZİSTAN'A VERDİĞİMİZ DESTEK TUTARI 27 MİLYONU AŞMIŞTIR"

Korona salgınında Kırgızistan'a verilen desteği hatırlatan Fuat Oktay, "Bişkek Türk-Kırgız dostluk hastanesinin salgında kurtardığı hayatlar, dayanışmamızın önemli bir sembolü olmuştur. Yapımı geçtiğimiz yıl içinde tamamlanan hastane, halihazırda Türkiye'den 30 sağlık personeliyle, 12 bin metre kare alanda çalışır duruma gelmiştir. Salgın döneminde acil yardım hastanesi olarak hizmet veren hastanemiz yakın zamanda cerrahi operasyonlar dahil tam kapasite sağlık hizmeti sunmaya başlamış olacaktır. Hastanenin fiili hizmete geçmesinin ardından resmi açılışı da ileriki tarihlerde Cumhurbaşkanlarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Salgınla mücadelede Kırgızistan ile omuz omuza olduğumuzun bir diğer göstergesi olarak dün itibariyle 150 bin doz Covid-19 aşısını Kırgızistan'a getirdik. Bu aşı hibesiyle birlikte salgın döneminde Kırgızistan'a verdiğimiz destek tutarı 27 milyonu aşmıştır" diye konuştu.

"FETÖ ÖRGÜTÜYLE MÜCADELENİN ÖNEMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZİ KIRGIZ KARDEŞLERİMİZE AKTARMA FIRSATI BULDUK"

Görüşmelerde terör örgütü konularına da değinildiğini kaydeden Fuat Oktay, "İkili ve heyetlerarası görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelenin önemiyle ilgili görüşlerimizi Kırgız kardeşlerimize aktarma fırsatı bulduk. Bu terör ve organize suç örgütünün aramızdaki kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkilerini zehirlemesine fırsat vermemeliyiz. Bugün Türkiye Maarif Vakfı Bişkek Okulu'nun açılışını gerçekleştiriyoruz. Başkent Bişkek'te anaokulundan liseye kadar tüm öğretim kademelerini kapsayan eğitim kompleksi, bin 220 öğrenciye eğitim verebilecek kapasiteye sahiptir. Maarif Vakfımızın Orta Asya'da açılan ilk eğitim kampüsünün Kırgızistan'ın vizyoner çocuklarını yetiştireceğine olan inancımla hayırlı olmasını diliyor, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek 8. Türk Konseyi Zirve Toplantısı, Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu üye ülkelerle çok taraflı işbirliklerini güçlendirmek için bir diğer önemli fırsat olacaktır" diyen Fuat Oktay, "Bu vesileyle 28 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerinin güven ortamında tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüşeceklerini dile getiren Oktay, yarın da Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'un davetlisi olarak Çolpan Ata'da ve Tanrı dağının zirvelerdeki incisi Issık gölünü ziyaret edecek.

(İHA)