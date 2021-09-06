Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DMD hastalarıyla görüntülü konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Hastalığı Farkındalık Günü'nde telefonla görüntülü konuştuğu DMD hastalarına, yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Hastalığı Farkındalık Günü'nde telefonla görüntülü konuştuğu DMD hastalarına, yanlarında olduklarını söyledi.

Kas Hastalıkları Derneği ve Liv Hospital iş birliğiyle DMD hastalığına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinlikte,, DMD hastaları, aileleri ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi.

DMD hastalarıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sağlık Bakanlığı bünyesinde nadir hastalıkları yakından takip etmek ve sorunları da çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Hastaların ve yakınlarının taleplerini dinleyen Oktay, "İnşallah biz bunların hepsini adım adım çözeceğiz. DMD hastaları olarak, nadir hastalıklar olarak Sağlık Bakanlığımız bünyesinde tüm hastanelerimizde ihtisaslaşmış birimlerden hizmet almanızın da önünü açtık. Arzumuz,, bunu kısa sürede tüm Türkiye'ye yaymak. Ben notumu aldım, kabine toplantısında ilgili tüm arkadaşlarımızla bunu görüşeceğim. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hastalarımıza direndikleri için, kendilerine inandıkları için ve ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Sizin hayatınızı kolaylaştırmak için sizinle birlikteyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara