Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" mesajı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, '7 Nisan Dünya Sağlık Günü' mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Her bireyin eşit ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşma hakkının önemini bilerek sağlık sistemimize dev yatırımlar yaptık ve bunun da mükafatını gördük. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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