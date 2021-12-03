Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılarınızla gurur duyuyor, azminiz bizlere ilham veriyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelsiz yaşam farkındalığımızın ve dayanışmamızın daha da güçlenmesini diliyorum. Engelleri hep birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title