Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Dikmen semtinde oturan Beldek ailesinin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Dikmen semtinde oturan Beldek ailesinin misafiri oldu.
Oktay ve kızı, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu Beldek ailesiyle iftar yaptı.
Yemeğin ardından Fuat Oktay ve kızı Fatma Zehra Oktay, Beldek ailesiyle çay içip sohbet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler