Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilenleri andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilenleri andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başbağlar katliamı 28 yıldır dinmeyen bir acı yüreklerimizde. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 33 masum insanımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birliğine göz dikenlere karşı içeride ve dışarıda mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Melisa Döngel Çağla Altunkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:48:26. #1.15#

title