Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ile yüzme kadınlar 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde ülkemize bu branştaki ilk bronz madalyasını kazandıran Sevilay Öztürk'ü canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı - Haberler
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