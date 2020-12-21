Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siber Güvenlik Zirvesi toplantısında konuşurken fenalaştı. Kurduğu cümleyi tamamlayamayan Oktay için doktor istenirken, duyulan son söz "Perdeyi kapat" oldu. Daha sonra sahneye geri dönen Oktay, durumunun uykusuzluk ve yorgunluktan kaynaklandığını bildirdi ve toplantıyı yarıda bıraktı.

Bugün programı kapsamında Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.

Konuşmasına başlayan Oktay daha sonra kurduğu bir cümlenin devamını getiremedi ve kısa süre sessiz kaldı. Durumu fark eden sahnedeki bir kişi Oktay'ın yanına giderek koluna girdi.

DUYULAN SON SES "PERDEYİ KAPAT" OLDU

Oktay için ambulans istenirken doktorun da sahneye gelmesi istendi. Sahneden duyulan son ses ise "Perdeyi kapat" oldu.

SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan alınan son bilgilerde, Oktay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların kısa süreli müdahalesinden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı sahneye geri döndü.

"UYKUSUZLUK VE YORGUNLUK"

Olayla ilgili olarak açıklamada bulunan Oktay, durumunun uykusuzluk ve yorgunluktan dolayı kaynaklandığını aktardı ve toplantıyı yarıda bırakmak zorunda kaldı.