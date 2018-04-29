Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, milletvekilliği aday adaylığı sürecinin 2 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Çakın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili milletvekilliği aday aday adaylığı sürecinin 2 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bugüne kadar 25 kişinin Uşak'tan partisinden milletvekili olmak için adaylık başvurusunda bulunduğunu belirten Çakın, 5 Mayıs'ta aday adayları için temayül yoklaması yapılacağını kaydetti.

Sürecin hızla devam ettiğinin altını çizen Çakın, "Aday adaylarının sayısının çokluğu partimize olan teveccühün bir göstergesidir. Aday adayları partimizin kurumsal internet sitesinde adaylıkla ilgili tüm bilgi ve dokümanları bulabilir. Aday adayı arkadaşlarımızdan isteğimiz, partimizin uyguladığı disiplin çerçevesinde hareket etmeleridir." dedi.

Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Teşkilatı'na aday adaylığı için başvuran isimleri şöyle sıraladı:

AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, İsmail Güneş, Adem Bişkin, Ahmet Aydın, Ali Sarıca, Alper Cem Ünal, Basri Yıldırım, Ekrem Kasap, Hamza Kale, Hasan Kaya, Hüseyin Keskin, Mert Şişman, Mesut Apaydın, Muhammed Karakuş, Muhammed Kuzubaşı, Ozan Akın, Sadi Cebeci, Servet Kuş, Sezer Ateş, Suna Sönmez, Umut Karakaya, Yasin Kaya, Erhan Çepni ve Zafer Aydın.