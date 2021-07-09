Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk. Devamlı burada olduk. Bölücü terör örgütünün akıttığı kandan gözyaşından habersizler.