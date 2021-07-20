Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, 'İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs halkından egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların idaresi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs... - Haberler
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