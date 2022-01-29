Cumhurbaşkanı'nın Giresun programına damga vuran anlar! Vatandaşın indirim isteğini geri çevirmedi

GİRESUN (Haberler.com) - Giresun'da geçtiğimiz senenin Ağustos ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle çok sayıdaki dükkan ve ev de hasar gördü. Felaketin ardından hemen bölgeye intikal eden Bakanlar Murat Kurum ve Süleyman Soylu, vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda başlatılan konut ve dükkan projesi de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

TÖRENE DAMGA VURAN ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tek sahneye davet edilen vatandaşlara ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim etti. Bu sırada otobüse çıkan Aydın Akar isimli bir vatandaş ise teşekkür etmesinin ardından Cumhurbaşkanı'na talebini iletti. Akar, eşinin kanser, kendisinin ise KOAH hastası olduğunu belirterek, konutla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan indirim istedi.

BAKANLARA TALİMAT

Vatandaşı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat verdi. Bu sırada bakanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dikkatle dinlediği görüldü.