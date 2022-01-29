Cumhurbaşkanı'nın Giresun programına damga vuran anlar! Vatandaşın indirim isteğini geri çevirmedi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın vatandaşlara ev ve dükkanlarını teslim ettiği törene Aydın Akar isimli KOAH hastası bir vatandaşın indirim talebi damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın talebiyle ilgili hemen yanındaki Bakanlar Murat Kurum ve Süleyman Soylu'ya talimat verdi.
GİRESUN (Haberler.com) - Giresun'da geçtiğimiz senenin Ağustos ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle çok sayıdaki dükkan ve ev de hasar gördü. Felaketin ardından hemen bölgeye intikal eden Bakanlar Murat Kurum ve Süleyman Soylu, vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda başlatılan konut ve dükkan projesi de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
TÖRENE DAMGA VURAN ANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tek sahneye davet edilen vatandaşlara ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim etti. Bu sırada otobüse çıkan Aydın Akar isimli bir vatandaş ise teşekkür etmesinin ardından Cumhurbaşkanı'na talebini iletti. Akar, eşinin kanser, kendisinin ise KOAH hastası olduğunu belirterek, konutla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan indirim istedi.
BAKANLARA TALİMAT
Vatandaşı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat verdi. Bu sırada bakanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dikkatle dinlediği görüldü.