Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım - Haberler
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Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım

Haberler.com - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Kabaş'ın hesabından, "Öğrendim ki, Yalnız değilim... Bilgim ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin cesareti, sabırsız ve cesaretidir" denildi.

Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon kanalının yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sözleri ve tutuklanması tartışma yaratan Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"ÖĞRENDİM Kİ, YALNIZ DEĞİLİM"

Kabaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Öğrendim ki, Yalnız değilim... Bilgim ki, Örgütlü mezalimin en büyük kabusu, İyilerin cesareti, sabırsız ve cesaretidir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım

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