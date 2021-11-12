(Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler...) Kim Milyoner Olmak İster 12 Kasım Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRALIK SORUSU

Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

A: Uzayda

B: Dağ zirvesinde

C: Su altında

D: Volkan bacasında

Doğru cevap: C şıkkı

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