Cumhurbaşkanı Kırıkkale'ye Uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta katıldığı il kongresi dönüşünde Kırıkkale'de bir dinlenme tesisine uğradı.

Yozgat'ta düzenlenen 5. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre dönüşünde Kırıkkale'de bir dinlenme tesisine uğradı. Dinlenme tesisinde Cumhurbaşkanını Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ve AK Parti'li yöneticiler karşıladı. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla ilgilenen ve onları dinleyen Cumhurbaşkanı, her durağında olduğu gibi burada da çocukları unutmadı, korumaları aracılığıyla ziyareti sırasında bulunan çocuklara hediyeler dağıttı. Tesis çıkışında özellikle Kırıkkalespor taraftarları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgide bulundular. - KIRIKKALE