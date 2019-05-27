Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu sahilinde iftar yaptı(2)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı. Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yapıyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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