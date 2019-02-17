Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli Rıdvan Aydın ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari'de görev yapan polis memuru eşiyle telefonda görüştü

BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı. Burada partililerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partili kadınların ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.

AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen partililerin çağrısı üzerine parti binasına giden Erdoğan burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Partililerle yerel seçim konusunda sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, İlçe Kadın Kolları yönetiminde görevli bir kadının Hakkari Yüksekova-Emretepe Karakolunda görevli eşiyle telefonda görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinin ardından çay içerek parti binasından ayrıldı.

Kaynak: İHA