Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda yaptığı konuşmada Sedat Peker'in oğluyla ilgili çeşitli suçlamalar yönelttiği Binali Yıldırım'a sahip çıktı. Erdoğan, konuşmasında "Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden iddiaları es geçmedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu üzerinden Binali Yıldırım'ı hedef almasına tepki gösteren Erdoğan; "Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız" ifadelerini kullandı.

SOYLU'YA DA DESTEK VERDİ

Erdoğan ayrıca Peker'in iddialarının hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da "Yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." sözleri ile desteğini gösterdi.

OĞLU, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sedat Peker, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddialarda bulunmuş; uyuşturucu ticaretine dair güzergahın kurulmasında Erkam Yıldırım'ın da rol aldığını öne sürmüştü. İddialar sonrasında kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, Oğlunun Venezuela'ya biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye gittiğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından dün Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı
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