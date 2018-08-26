Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli ile Görüştü
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile tokalaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yıldırım ve Bahçeli ile görüşmesinden görüntüler MUŞ - Malazgirt Zaferi'nin 947.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile tokalaşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yıldırım ve Bahçeli ile görüşmesinden görüntüler MUŞ - Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Muş'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti.