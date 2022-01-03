Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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