Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

AA - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ İLERLETİLMELİ"

Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

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AA - Son Dakika Haberleri

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