Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti.

23.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , yazar 'yı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da Eski Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.


Erdoğan daha Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi yazar Alev Alatlı'yı evinde ziyaret etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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