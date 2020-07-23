Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı YÜKSEK Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

YÜKSEK Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Komuta kademesinde değişiklik olmazken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre uzatıldı. 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

2020 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. YAŞ toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından YAŞ üyelerine öğle yemeği verdi.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 247'YE YÜKSELDİYAŞ'ta alınan kararlar yazılı basın açıklamasıyla duyuruldu. YAŞ olağan toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandığı bildirildi. Buna göre TSK'nın komuta kademesi değişmedi. 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı. 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi. Açıklamada halen 226 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 247 olacağı ifade edildi.30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirildi.

YAŞ açıklamasında ayrıca, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA