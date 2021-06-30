Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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