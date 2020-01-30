Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.
30.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:20
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.
Kaynak: AA