Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.

30.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Musevileri Hahambaşı İsak Haleva

Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti
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