Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor."

11.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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