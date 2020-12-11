Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor."
11.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik