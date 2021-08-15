Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan...
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan... - Haberler
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