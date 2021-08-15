Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan