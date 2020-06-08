Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Duyunca "Ooo" dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Duyunca "Ooo" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Türkiye'nin 8 Haziran koronavirüs verilerini Trump'la paylaştığını dile getiren Erdoğan, "Bu rakamları duyunca 'Ooo' dedi" ifadelerini kullandı

08.06.2020 22:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

ERDOĞAN AÇIK AÇIK İFADE ETTİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştı. İki liderin, Türkiye'nin deniz komşusu Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı "Cumhurbaşkanı Gündem Özel" programında da görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"TRUMP RAKAMLARI DUYUNCA 'OOO' DEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugünün rakamlarına baktığımızda 989'a düştü. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625. Burası artık daha da aşağı insin istiyoruz. Entübe 261 burayı da aşağıda görmek istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. Olumlu bir sinyal. Test 39 bin 361 bayağı yüksek. Ben daha çok vefata da bakıyorum. Ne kadar sıfırlarsak çok daha tabii mutlu olacağız. Gelişmeler bu noktada fena değil. Şu anda dünyada 11. sıradayız. Sayın Trump'a bu akşambu rakamları verince 'Ooo' dedi. Biz siyasette yola çıktığımızda Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz demiştik: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu dört temel taşın üzerine ulaşımı, tarımı, dış politikayı ilave ettik. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilin 81'inde üniversitemiz var.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Duyunca 'Ooo' dedi

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