Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatan Erdoğan, bölgede gerginliğin azaltılması için diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı. Bölgede istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını Trump'a ileten Erdoğan, Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını ifade etti.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

GERGİNLİĞİ ARTIRAN TARAF TÜRKİYE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

TRUMP, ERDOĞAN'DAN ÖNCE MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i aradı. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele alan iki liderin görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede Yunan liderin, "Türkiye'nin, tüm bölgede barış ve istikrarı riske atan ve NATO'nun birlik beraberliğini test eden istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gündeme getirdiği" aktarıldı.