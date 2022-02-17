Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Avusturya'daki UID yöneticilerine seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Avusturya'daki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcilerine hitap etti.

Erdoğan, Avusturya'da temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın vesilesiyle yapılan telefon bağlantısıyla katılımcılara seslendi.

Etkinliğe katılanları selamlayan Erdoğan, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ala ile UİD'nin yaptığı toplantıların 2023'te Avrupa ve çevresinde ciddi gelişmelere vesile olacağı gibi Avrupa'da birlik ve beraberliğe büyük bir güç katacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birliğimizin, beraberliğimizin her zamankinden çok daha farklı bir şekilde güçlenmesine fırsat hazırlayan bu çalışmalarda sizin emeğinizi çok ama çok önemsiyorum. Hele hele Avusturya'nın malum çok ciddi sıkıntılar yaşandığı dönemlerden geçti. Şu anda ise bir toparlanma döneminin içerisinde olduğunu görüyorum. Üst düzeyde de inşallah bizler de çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte daha farlı geliştirecek, üst düzey siyasi münasebetleri, siyasi ilişkileri çok daha farklı bir şekilde inşallah geliştireceğiz. Ama burada sizler önemli bir taban oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bu tabanın bundan sonraki süreçte de güçlenerek devamı bizlere de farklı bir güven aşılayacaktır. Bizim her zaman söylediğimiz gibi önemli olan bir birlikteliğimiz var. O da malum tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet bu anlayışımızı, bir olmak, diri olmak, iri olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye bilinciyle de bunu geleceğe taşımak bizim gücümüze güç katacaktır."

"Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğumuz ziyaret, şahlanışa vesile oldu"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ala'nın yürüttüğü bu çalışmaları çok önemsediğini vurgulayan Erdoğan, "Geçen hafta içinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğumuz ziyaret, hakikaten çok çok farklı oldu, çok çok güçlü oldu adeta yeni bir burada şahlanışa vesile oldu. İnşallah pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Oradan Senegal'e geçeceğiz ve buralarda yapacağımız inşallah ziyaretlerle de Türkiye'nin Afrika'daki ilişkilerini çok daha güçlü bir zemine oturtacağız." dedi.

Toplantıda, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, UID Avusturya Başkanı Mahmut Koç ve UID Avusturya üyeleri hazır bulundu.