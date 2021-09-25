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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e geldi.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, helikopterle TEKNOFEST 2021'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na geldi.

TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi.

Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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