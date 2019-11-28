28.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar'da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar'da Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA