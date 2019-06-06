Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayram tebriğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı. Görüşmede, Kral Selman bin Abdülaziz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA