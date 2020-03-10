Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2) - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)

Şevket Kazan'ın cenaze töreni Alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması Gelecek Partisi...

10.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)

Şevket Kazan'ın cenaze töreni

Alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi ve taziyede bulunması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Dilek Yaman Hülya Avşar Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Podolski Tamer Tuna Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 19:55:50. #1.14#