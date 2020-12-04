Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıkamış-Horasan yolunun video konferansla açılışını yapacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıkamış-Horasan yolunun video konferansla açılışını yapacak

04.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıkamış-Horasan yolunun video konferansla açılışını yapacak

Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla resmen açılıyor.

Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla resmen açılıyor. Açılışa katılmak üzere yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kars'a gelecek.

Konuyla ilgili olarak 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı, Ak Parti MKYK Üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler.

"Mevcut yolun Karakurt Barajının altında kalması nedeniyle Karaurgan tarafından verilen trafiğin oluşturduğu sıkıntılardan kurtulmak, ilimiz ve Sarıkamış Kayak Merkezine gelecek misafirlerimiz ve hemşerilerimizin erişimini kolaylaştırmak için büyük emekler sarf ederek yapımını sağladığımız ve 15 gün önce hemşerilerimizin kullanmaya başladığı ve memnuniyetlerini ifade ettikleri Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolunun resmi açılışını 5 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız n Adil Karaismailoğlu'nun bizzat katılımı ile gerçekleştireceğiz."

Öte yandan yarın açılışa katılmak üzere Kars'a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önce Kars Valiliği ziyaret edecek. Karaismailoğlu, Kars'ta yapılan ve yapımı planlanan çalışmalarla ilgili toplantı yaptıktan sonra, Kars Lojistik Merkezinde incelemelerde bulunacak ve daha sonra Sarıkamış-Karakurt-Horasan Bölünmüş yolunun resmi açılışını gerçekleştirmek üzere Sarıkamış'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılacağı resmi açılışta; Bakan Karaismailoğlu'na milletvekilleriyle birlikte Vali Türker Öksüz, İl Başkanı Adem Çalkın ile Bakanlık yöneticileri, Karayolları Kars ve Erzurum Bölge Müdürleri eşlik edecek.

-İHA-

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıkamış-Horasan yolunun video konferansla açılışını yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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