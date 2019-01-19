Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun adaylarını açıkladı

Erdoğan: "Vezirköprü kenevir ekim merkezi olacak"

SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Samsun adaylarını açıkladı.

Erdoğan Vezirköprü Belediye Başkan adayını tanıtırken, "Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Burası Kenevir ekim merkezi olacak. Endüstrisini burada kuracağız. Tekstilini de burada yapacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Salıpazarı: Halil Akgül

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı-MHP adayı)

Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı-MHP adayı)

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir

Kaynak: İHA