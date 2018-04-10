Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Eczacıbaşı Vitra'yı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Eczacıbaşı Vitra'yı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı Vitra’yı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Eczacıbaşı Vitra'yı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'yı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı R. Faruk Eczacıbaşı'na bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA

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