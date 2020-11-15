- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı

15.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:33

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında, "Salgının ilk günlerinden itibaren Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin yardımına koştuk.149 milyon lira yardım yaptık. Salgınla mücadelede tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergiledik" dedi.

Erdoğan, ayrıca 500 yataklı bir hastanenin daha KKTC'ye kazandırılacağını müjdeledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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