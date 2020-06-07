Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA