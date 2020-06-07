Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
07.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:39

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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