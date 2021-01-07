Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti

07.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.

Oğuzhan Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar uğurlarken, Erdoğan, binalardan kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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