Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Savunma sanayimizi geliştirmeye yönelik diğer tüm atılımlarımızın da amacı budur." dedi.

Gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen Erdoğan, "Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinin tamamen kendi toprakları içinde ve bölgesinde barışı koruma amaçlı olduğunu göstermektedir. Bu keyfi değildir, bir zorunluluktur. İnşallah yıl sonuna kadar belli bir bölümü ve 2020'nin nisan ayına kadar tamamıyla bu işi bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle