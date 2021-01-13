Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı (2)
13.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri dağıtması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (6)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri dağıtması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı