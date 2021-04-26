Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlarla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi.

Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı.

Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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