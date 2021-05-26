Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Son günlerde ortaya atılan ve tartışma yaratan iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Son dönemdeki sinsi operasyonları akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Kimin suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Son dönemde ülke gündemine oturan ve tartışma yaratan iddialar sonrası ne diyeceği merak edilen Erdoğan, konuşmasına salgına ve bu süreçte esnafa yapılan yardımlardan bahsederek başladı. "Ramazan ayını ve Ramazan bayramını geride bırakıp şimdiden Kurban bayramının heyecanını duymaya başladık." diyen Cumhurbaşkanı; "14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin aşını ve işini korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarla geçirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız ve umutlarımız dipdiri ayaktadır. Salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını gem aşını ve işini korumak için tüm imkanları seferber ettik.

"SALGIN YARDIMLARI HAZİRAN SONUNA KADAR 181 MİLYAR LİRAYI BULACAK"

Yaklaşık 645 bin emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor. Salgın yardımları haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacak.

Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere yönelik nefes kredileri için de çalışmalara başlandı."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:20:21. #1.16#

title