Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin...
Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk