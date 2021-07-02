Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır.