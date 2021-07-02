Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka... - Haberler
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