Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir.'

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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