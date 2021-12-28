Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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