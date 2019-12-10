Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

10.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız"
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