: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız

21.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.

Konuşmasında CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek parti CHP'sine ait dönemde objektif yönüyle tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Elbette bunu yapması gereken ana muhalefet partisinin kendisidir. Ancak yakın tarihiyle ilgili en fazla CHP'nin konuşması gerekirken, bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğe gömülüyorlar. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından, Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar CHP tarihinde olanlarla yüzleşememiştir. İşte bu partinin başındaki zat her fırsatta Dersimli olduğunu söylüyor. Ancak Dersim olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiği hassasiyeti 10'da birini dahi sergileyemiyor." ifadelerini kullandı.

"CHP MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ"

CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü hala bilmediklerini dile getiren Erdoğan, "Sadece Dersim'de değil az önce ifade ettiğim diğer konularda da CHP'nin kurumsal anlamda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp özür dilemesi ya da pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor." dedi.

"CHP GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞE KADAR PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Türkiye'nin geleceği için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz, belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendisliğinden kendini kurtaramayacaktır. Bu konunun da takipçisi olacağız. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, yasaklar, idamlardaki rolünü açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Üstat, ömrü boyunca sanat ve kültür hayatına musallat olan statüko ile mücadele ederken aynı zamanda eserleriyle de bu mücadelesini taçlandırmıştır. Necip Fazıl her şeyin künhüne vakıf olma sevdasını sadece edebiyat alanında tutmamış, tarih alanında yazdığı eserlerle de statükoya başkaldırmıştır. Eserlerinde ilk göze çarpan reddiyedir. Her zaman kolaycılığa karşı çileyi seçmiştir. Üstat, kitapları, makaleleriyle hakikate ulaşmanın mücadelesini vermiştir.

Tam 8 kez hapse giren üstat, ebedi aleme yine boynunda taşıdığı mahkumiyet kararıyla gitmiştir.

Dili, dini, etnik kökeni birbirinden farklı milletlerin bir coğrafyada barış içinde yaşaması Osmanlı'nın hukuku sayesinde mümkün olmuştur.

Üstat, gençliğe hitabesinde, hepimize ait bir özlemi dile getiriyor. Onun adına düzenlenenbu törende genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyoruz. İki genç kardeşimiz ödüle layık görüldü. Şair Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur'u içtenlikle tebrik ediyorum. Üstat, statüko ile mücadele ederken eserleri ile bu mücadeleyi taçlandırmıştır.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

"Necip Fazıl Ödülleri 2019"da, "Necip Fazıl Şiir Ödülü" İbrahim Tenekeci'ye, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü" Cemal Şakar'a, "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'a verildi.

Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur'a "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü", Emced İslam Emced'e "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü", M. Uğur Derman'a ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü" takdim edildi.

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