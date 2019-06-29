Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir."

Kaynak: AA
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